الثلاثاء.. تكريم مشروعات الأكاديمية العربية بمعرض بورسعيد

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 02:09 م

ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معرض بورسعيد بين الماضي والحاضر يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 وذلك الساعة الثانية ظهرًا بقصر ثقافة بورسعيد، ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال ببورسعيد عاصمة للثقافة المصرية.

وعلى هامش المعرض سيتم تكريم مشروعات تخرج قسم الهندسة المعمارية بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد والتي كان مخصص منها عدد ٢ مشروع لتوثيق التراث الحضاري لمدينه بورسعيد وحضر تحكيمهم رئيس الأكاديمية وتم عرضهم في المحافظة وتم اختيارهم للتكريم من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

وخلال المعرض سيتم إلقاء محاضرة وعرض سلسلة المشروعات الخاصة بالتنسيق الحضاري وتوثيق بورسعيد الاثريه من قبل رئيس قسم الهندسه المعماريه بكلية الهندسة بالأكاديمية بفرع بورسعيد.