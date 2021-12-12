زلزال قوي يضرب منطقة طوكيو دون تحذيرات من حدوث تسونامي

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 10:43 ص

ضرب زلزال قوي العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المحيطة بها في شرق اليابان، اليوم الأحد، لكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، إن الزلزال الذي بلغت قوته خمس درجات والذي وقع حوالي الساعة 12:30 ظهرا اليوم بتوقيت اليابان في محافظة إيباراكي شمال شرق العاصمة ومناطق أخرى، حسبما نقلت وكالة الانباء اليابانية “كيودو”.

وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 50 كيلومترا وكان مركزه في جنوب إيباراكي.