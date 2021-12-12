مجدي عبد الغني يكشف كواليس فوز صامويل ايتو برئاسة اتحاد الكرة الكاميروني

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 12:22 ص

كشف مجدي عبد الغني كواليس زيارته للكاميرون والتي شهدت انتخابات رئيس الاتحاد الكاميروني والتي فاز بها النجم صامويل ايتو. قال عبد الغني إن صامويل ايتو فاز برئاسة الاتحاد الكاميروني بسبب دعم رابطة اللاعبين المحترفين، مشيرًا الي ان ايتو غير ملم باحوال الكرة في الكاميرون نظرًا لاقامته في فرنسا، الا انه فاز برئاسة الاتحاد لكونه نجم كبير في عالم كرة القدم ويعد الاحق برئاسة هذا الاتحاد.

فاز النجم العالمي صامويل ايتو برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في الانتخابات التي أجريت اليوم السبت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتفوق ايتو علي الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني سيدو نجويا أومبا.

وحصل صامويل ايتو على 43 صوتا مقابل 31 صوتا لمناقشة سيدو نجويا.

يذكر أن سيدو نجويا مازال عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقى لكرة القدم والنائب الرابع لرئيس الكاف.

ونستعد الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل وسط ظروف صعبة خاصة فيما يتعلق بجاهزية الملاعب والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.