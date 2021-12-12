كورونا في السودان.. تسجيل 33 إصابة جديدة

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 01:05 ص

سجل السودان خلال الـ24ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19 " و7 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 44,738 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 36,701 متعافٍ .