سجل السودان خلال الـ24ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19 " و7 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 44,738 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 36,701 متعافٍ .
بوابة العرب
كورونا في السودان.. تسجيل 33 إصابة جديدة
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سجل السودان خلال الـ24ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19 " و7 حالات وفاة.
سجل السودان خلال الـ24ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19 " و7 حالات وفاة.