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الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. تسجيل 33 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل السودان خلال الـ24ساعة الماضية 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19 " و7 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، بارتفاع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 44,738 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 36,701 متعافٍ .

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