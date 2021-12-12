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الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 218 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وخمس وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 212652 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 6137.

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