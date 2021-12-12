كورونا في الجزائر.. تسجيل 218 إصابة جديدة

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 07:37 ص

سجلت الجزائر 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وخمس وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 212652 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 6137.