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الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 35 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون تسجيل وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 413672 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 2466.

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