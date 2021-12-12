كورونا في الكويت.. تسجيل 35 إصابة جديدة

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 07:39 ص

سجلت الكويت 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون تسجيل وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 413672 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 2466.