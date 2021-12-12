سجلت الكويت 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون تسجيل وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 413672 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 2466.
بوابة العرب
كورونا في الكويت.. تسجيل 35 إصابة جديدة
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سجلت الكويت 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون تسجيل وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
سجلت الكويت 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" دون تسجيل وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .