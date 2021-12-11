الاتحاد المصري يعلن رسمياً تنظيم بطولة الفراعنة لكمال الأجسام

السبت 11/ديسمبر/2021 - 10:14 م

أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام، ورئيس الاتحادين العربي، والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أنه عقب توليه مسئولية الاتحاد المحلية وعد بإقامة العديد من البطولات من أجل مشاركة جميع اللاعبين الجاهزين، وبالفعل تم الاتفاق على إقامة البطولة الأولى " فيت فاروز" الفراعنه الأقوياء والمقرر إقامتها في الفتره من ١٧ حتى ١٨ ديسمبر الجاري تحت إشراف مباشر للاتحاد المصري لكمال الاجسام بأختيار مجموعة من الحكام الدوليين لإدارة مسابقات البطولة المختلفة في كمال الأجسام، والفيزيك، للناشئين، والرجال.

في نفس السياق أكد مهاب سليمان المنسق العام للبطولة أن الاستعدادات تجرى على قدمً وساق للانتهاء من الترتيبات النهائيه والتي ستكون مفاجأة للجميع من حيث التنظيم الرائع والتحكيم المميز لبطولة فيت فاروز بمشاركة عدداً من الابطال الواعدين.

واوضح عادل فهيم أن بطولة" الفراعنه الأقوياء" سوف تشهد ايضاً تدشين حملة " الحرب ضد المنشطات" بحضور العديد من الخبراء في هذا المجال لتوعيه ابناءنا من مخاطر المنشطات وذلك من خلال اساتذه متخصصون وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشدد على أن هذه البطولة لن تكون الأولى في جدول بطولات الاتحاد المصري لكمال الاجسام بل هناك مفاجأت كبرى خلال الفتره المقبلة وستكون جوائزها المالية بالملايين.

حضر التوقيع كلا من كابتن عمرو شرف وكابتن احمد السيد المشرفين الفنيين علي البطولة والدكتوره هبه الصباحي مسؤولة العلاقات العامه لبطولة فيت فاروز وأكدوا ان كافة الامكانيات سوف توفر من أجل إنجاح البطولة وانها لن تكون البدايه بل انطلاقة للعديد من البطولات خلال الفتره المقبلة تحت شعار ((معا..ضد المنشطات)) .