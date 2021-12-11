رضا يستغيثب بالرئيس السيسي: من يعيد لي الحياة؟

السبت 11/ديسمبر/2021 - 06:08 م

يحلم أن يصبح مثل أقرانه، فثلاثة وعشرون عاما لم تكن كفيلة بأن يعيش رضا شبابه في قوة وعمل.

يستغيث رضا حمدي ، من عزبة المأمور التابعة لمركز شربين بمحافظو الدقهلية، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ،والدكتور خالد عبدالغفار ، القائم بأعمال وزير الصحة،للتدخل وإصدار قرارًا سرعة علاجه بعدما توقفت الكلى عن أداء وظائفها تماما.

ويقول الشاب رضا حمدي حديثه مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا:"الرئيس الأب الانسان والد كل المصريين ابن من أبنائك في الثالثة والعشرين من عمره، يستغيث بك لإنقاذ حياته بعد معاناه من الفشل الكلوي فقد دمرت الكليتين تماما ويحتاج للسفر للخارج لزراعة الكلي في أحد المستشفيات بالخارج، وأنا الآن في حاله خطيرة، ومن الممكن أن أفقد حياتي بين لحظة وأخرى، نناشدك أن تنقذ حياتي بعد أن تخلي عني الجميع".

للتواصل مع الحالة: 01009481691