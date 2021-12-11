بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر والأردن في دور الثمانية بكأس العرب 2021

السبت 11/ديسمبر/2021 - 03:39 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد الأردن ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العرب 2021 بقطر، وكان منتخب مصر تصدر مجموعته بعد التعادل مع الجزائر بهدف لكل فريق.

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الأردن في كأس العرب

وتنطلق المبارة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت ويسعى منتخب مصر للفوز بمباراة اليوم ضد الأردن والتأهل للدور قبل النهائي لملاقاة المنتخب التونسي بعد فوزه أمس على منتخب عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

ويسعى كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لمواصلة المشوار والفوز بلقب البطولة العربية المقامة في قطر بالرغم من إصابة عدد من العناصر الرئيسية في مقدمتهم أحمد حجازي وأيمن أشرف في مباراة الجزائر وقبلهم محمد مجدي أفشة.

وأستقر المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر على تشكيل مباراة اليوم ضد الأردن وجاء التشكيل المتوقع للمباراة كما يلي في حراسة المرمى: محمد الشناوي وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد ياسين، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح وفي خط الوسط المدافع: حمدي فتحي، عمرو السولية بينما يقود خط الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، حسين فيصل ويقود المهاجم: مروان حمدي (محمد شريف).

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد الأردن في كأس العرب