نواب ونائبات قادمات: مصرحققت إنجازات بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية

السبت 11/ديسمبر/2021 - 03:14 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت العديد من الإنجازات بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية، وأن الجمهورية الجديدة تهتم بحقوق الإنسان واتضح ذلك جليًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت في بيان اليوم السبت، أن حقوق الإنسان بمعناها الشامل ضمن أولويات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، وأن ذلك ظهر من خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"؛ والذي سيغير حياة أكثر من 60 مليون مواطن.

وأوضحت أن مشروعات الإسكان ومشروع تطوير التعليم والمبادرات الرئاسية في المجال الصحي وغيرها تأتي ضمن ملف حقوق الإنسان أيضًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية وهي على أعتاب الجمهورية الجديدة تعي جيدا أن حقوق الإنسان أمر مهم وضروري؛ ولذلك نجد الرئيس السيسي يتحدث دائمًا عن معركة بناء الإنسان المصري وكذلك أهمية مهمة الوعي، كما أن الدولة قدمت نموذجًا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، رغم ما مرت به.

وأشارت إلى أن قرارات الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد عززت مفهوم حقوق الإنسان، وغيرت مفاهيمه، سواء من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة أو من خلال إطلاق استراتجية كاملة تلتزم بها مؤسسات الدولة، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.