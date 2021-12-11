تعليقا على مرور «إيفرجيفن».. خبير اقتصادي: القناة على موعد مع تحد جديد

السبت 11/ديسمبر/2021 - 01:28 م

قال الخبير الاقتصادي علي الحليوة، إن المجرى الملاحي لقناة السويس في تحدٍ جديد، حيث ستمر منه، إحدى أكبر سفينة في العالم، وهي سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر فى اتجاه البحر المتوسط عبر قناة السويس الجديدة، والمعروفة إعلاميًا باسم السفينة الجانحة، التي كانت قد جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، فى النقطة 151 ترقيم القناة.

وأكد الحليوة، أن إدارة القناة قادرة على مرورها بدون أي مشاكل، حيث نجحت قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من جنوحها، مما عرقل آنذاك الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، وتم قطرها وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بالإسماعيلية، وتم التحفظ عليها لمدة 107 أيام داخل المجرى الملاحى لحل النزاع بين قناة السويس والشركة المالكة حول التعويضات.

وشدد على أن هيئة قناة السويس التي رفعت حالة الطوارئ داخل المجرى الملاحى للقناة، اتخذت تدابيرها لمرور السفينة بشكل آمن، واستفادت من حادث الجنوح السابق، وقامت بتعيين قاطرتين أحدهما في الأمام والأخرى في الخلف لمصاحبة السفينة خلال رحلة عبورها.

كما اختارت هيئة قناة السويس اثنين من أفضل كبار مرشديها لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس والتي قد تستغرق نحو 10 ساعات، وهو الربان هشام الإمام، والربان رؤوف ذكي، وهم سبق أن تم تعينهم لإرشادها من قبل خلال رحلة عودتها من هولندا.

يذكر أن جنوح السفينة "إيفرجيفن" كان مارس الماضي خلال رحلتها من الصين إلى ميناء روتردام بهولندا، ثم عادت مرة أخرى بعد تفريغ حمولتها وعبرت القناة مجددًا ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في اتجاه البحر الأحمر في 20 أغسطس، وعادت إلي مدينة تشينغداو الساحلية شرق الصين، لإجراء الصيانة والإصلاحات، وخضعت السفينة للإصلاح لأكثر من 20 يومًا في حوض بناء السفن التابع لشركة تشينغداو بيهاي المحدودة لبناء السفن الثقيلة.

وذكر أن السفينة "إيفرجيفن" أبحرت خلال رحلتها الحالية من مرفأ "تانجونج بيليباس" الماليزي، محملة في 30 نوفمبر الماضي بكامل طاقتها، ووصلت مساء الخميس إلى مضيق باب المندب الفاصل بين اليمن والساحل الإفريقي، وبدأت تعبره متجهة عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسرعة 20.5 عقدة، أو 38 كيلومترًا بالساعة، ومتجها إلى أوروبا.