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السبت 11 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رسامة شماسين لكنيسة مارمرقس بالنزهة

الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس
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صلى الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين  قداس أول أيام شهر كيهك ، صباح اليوم السبت،  في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمنطقة النزهه ٢ بمدينة السلام، وعقب صلاة الصلح رسم الأنبا مكسيموس  اثنين من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) ، كما رسم ٧٠ في رتبة أغنسطس (قارئ) و ٣٠ رتبة إبصالتس (مرتل).

الجدير بالذكر أن شهر كيهك يسمي بعدة أسماء منها شهر التسبيح أو الشهر المريمي أو سبعة وأربعة، وتسمية سبعة وأربعة لها علاقة بتلاوة الـ7 ثيؤطوكيات، والـ4 هوسات، الخاصة بالتسبحة.

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شهر كيهك الأنبا مكسيموس البوابة نيوز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية