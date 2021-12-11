ads
السبت 11 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

إبداعات البوابة| فلا تهِنِي.. قصيدة لمصطفى حسين

الشاعر مصطفى حسين
الشاعر مصطفى حسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صباحُك ماؤهُ نورٌ وعنبَرْ
وغايةُ شأنهِ اللألاءِ كوثَرْ
فمهمَا كنتُ مشغولا بهمٍّ
فًشُغلِي في همومكِ ذاك أكثرْ
ومَا دنيايَ إلا محضُ دربٍ
بدونكِ كلّهُ خطٌّ معفَّرْ
تُرابٌ تِبرُهُ البرَّاقُ وهمٌ
فمهمَا جمَّلَ المسعَى تغبَّرْ
فوردُكِ فِي خدودِ الصِّدقِ حسنٌ
ووردُ النَّاسِ خدَّاعٌ وأصفَرْ
وعطرُ العطرِ مهما فاحَ مسكًا
فمسكُ يديكِ في الأحلامِ أعطَرْ
فيَا ليلايَ أسماءُ المعَالِي
لدَيكِ غزيرَةُ الغَيْثِ المُكَرَّرْ
وشِعرُ الشِّعرِ في لغَتِي سلاحٌ
تقلَّدَهُ الفتَى الملهوفُ عَنتَرْ
ليفتحَ في القصيدِ لديكِ ملكًا
بمُلكِ المُلكِ طُرًّا لا يُقَدَّرْ
يُفسِّرُ عقلُكِ الجبّارُ شُغلِي
بهمّكِ أنَّهُ أنَّى يُفَسَّرْ؟!
فكَيفِ وأنتِ كَونُ الكَونِ عندِي
وحَالُ الحالِ والقَدَرُ المُقَدَّرْ؟!
أمَا تدرينَ أنَّ العيشَ رهنٌ
لديَّ لدَيْكِ والمكنونُ أكثَرْ؟!
وأنَّ خرائبَ الدُّنيَا رمَتْنِي
وعمرُ العُمرِ بعدَكِ بِي تعَمَّرْ؟!
ودربُ الدّربِ قبلَكِ كانَ قفرًا
وحينَ بَدَوْتِ أسفَرَ ما تخَضَّرْ!
فمَا مسَّت عيونُكِ رملَ وادٍ
من اليأسِ البئيسِ الحظّ أثمَرْ
ومَا نبضَ الكلامُ لديكِ إلا
نصوحًا واثقَ الدَّربِ المعبَّرْ
فخّلي عنكِ حزنَ النفسِ جنبًا
وصَفّي بسمةَ البئرِ المُكدَّرْ
ومهمَا تَكبُرُ الدُّنيَا همومًا
فلا تَهِني فإنَّ اللهَ أكبَرْ
 

إبداعات البوابة قصيدة فلا ته ن ي الشاعر مصطفى حسين