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السبت 11 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

عملات
عملات
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واصلت أسعار العملات الأجنبية  استقرارها أمام الجنيه المصري ، خلال التعاملات الصباحية الي اليوم السبت 11ديسمبر 2021 ، وفيما يلي بيان بالأسعار والتي جاءت علي النحو التالي :بث

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 15.6617 جنيه للشراء، مقابل 15.7586 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 17.7666 جنيه للشراء، مقابل 17.8781 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  20.8739 جنيه للشراء، مقابل 20.0047 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو  : 17.0606 جنيه للشراء، مقابل 17.1681 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو : 13.8845 جنيه للشراء،  مقابل 13.9716 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.4558 جنيه للشراء، مقابل 2.4721  جنيه للبيع.

 

كما سجل سعر الريال السعودي نحو : 4.1748 جنيه للشراء، مقابل 4.2008 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو :  51.7109 جنيه للشراء، 52.1653 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 4.2634 جنيه للشراء ، مقابل 4.2907  جنيه للبيع.

 

الدولار اليورو , البوابة نيوز الريال السعودي درهم الإماراتى