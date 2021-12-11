استقرار أسعار العملات اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

السبت 11/ديسمبر/2021 - 09:18 ص

واصلت أسعار العملات الأجنبية استقرارها أمام الجنيه المصري ، خلال التعاملات الصباحية الي اليوم السبت 11ديسمبر 2021 ، وفيما يلي بيان بالأسعار والتي جاءت علي النحو التالي :بث

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 15.6617 جنيه للشراء، مقابل 15.7586 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 17.7666 جنيه للشراء، مقابل 17.8781 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 20.8739 جنيه للشراء، مقابل 20.0047 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو : 17.0606 جنيه للشراء، مقابل 17.1681 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو : 13.8845 جنيه للشراء، مقابل 13.9716 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.4558 جنيه للشراء، مقابل 2.4721 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي نحو : 4.1748 جنيه للشراء، مقابل 4.2008 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 51.7109 جنيه للشراء، 52.1653 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 4.2634 جنيه للشراء ، مقابل 4.2907 جنيه للبيع.