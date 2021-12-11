أسعار الذهب اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

السبت 11/ديسمبر/2021 - 08:58 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت حيث سجل عيار 21 قيمة 783 جنيه للجرام ، وسجل عيار 24 نحو 893جنيه للجرام، وعيار 22 قيمة820 جنيه، كما سجل عيار 18 قيمة 670 جنيه لجرام.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 524 جنيه للجرام، الجنيه الذهب 6272 جنيه وسجلت الأونصة 27.866 جنيه و تمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشتري وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا،

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، هي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار