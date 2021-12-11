عبد الرحيم علي ينعى الفقيه الدستوري شوقي السيد

السبت 11/ديسمبر/2021 - 05:46 ص

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “البوابة نيوز”، الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري الذي وافته المنية.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

توفى الفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، الجمعة، داخل إحد المستشفيات الخاصة، وستقام صلاة الجنازة عليه السبت، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس بعد صلاة الظهر.

الدكتور شوقي السيد، كان مستشارا بمجلس الدولة سابقًا، وعضو لجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، ثم عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى.