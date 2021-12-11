"عيشوا بالسلام".. شعار مهرجان الكرازة المرقسية للعام المقبل 2022

السبت 11/ديسمبر/2021 - 01:14 ص

اجتمعت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية،، بمقر أسقفية الشباب بدير الملاك البحري، بحضور أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف الإيبارشيات والأحياء، ومجموعة من الخدام والخادمات.

تضمن الاجتماع عرض فيلم يحوي مجموعة من فيديوهات وصور لفعاليات المهرجان داخل الإيبارشيات والأحياء، رغم القيود التي فرضتها ظروف تفشي فيرس كورونا المستجد.

ودارت المناقشات حول محتوى المهرجان للعام المقبل ٢٠٢٢ وتم الاستقرار على أن يكون شعار مهرجان الكرازة المرقسية للعام المقبل ٢٠٢٢ هو "عِيشُوا بِالسَّلاَمِ" (٢ كو ١٣: ١١) واسفرت مسابقة تأليف كلمات الشعار وللتلحين، تحت اشراف نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب: شعار مهرجان الكرازة2022: "عيشوا بالسلام كلمات اللجنة الأدبية بمهرجان الكرازة المرقسية ألحان وتوزيع موسيقى وائل صدقى إيبارشية طهطا وجهينة كورال قيثارة كيدز- أسقفية الشباب تسجيل ومكساج وهندسة صوتية مايكل يوسف تم التسجيل باستوديو قيثارة أسقفية الشباب كورال كورال أمير الشهداء كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس طهطا.. إيبارشية طهطا وجهينة تسجيل ومكساج وهندسة صوتية وائل صدقى تم التسجيل والمكساج باستوديو New track مونتاج مينا سمير كلمات شعار مهرجان 2022 يوم ما بنزرع خير ومحبة بكرة نلاقى حصادنا سلام مهما إن كان شكل الأيام إلهنا أبدًا مش بينام كنيستى الفلك سفينة الروح أسرارها حياة الأغصان مهما صعاب تيجى وتروح هى الواحة للإيمان لو يؤمر هامشى على المية بإيمانى وعقيدتى الحية حتى إن خاف القلب شوية إلهنا فرحنا فى أى آلام إحنا بروحه نعيش بسلام ويضم المهرجان المسابقات الاتية: المسابقة الدراسية،مسابقة الألحان والتسبحةالأنشطة الكنسية،مسابقة المحفوظات، مسابقة اللغة القبطية، مسابقة البحوث المسابقة الأدبية، المسابقة الثقافية، مسابقة الفنون التشكيلية، المسابقة الإلكترونية،المسابقة الإعلامية، مسابقة الابتكارات الهندسية والعلمية، مسابقة قلب واحد، المسابقة الرياضيه. مهرجان الكرازة مهرجان سنوي تنظمة أسقفية الشباب للكنيسة القبطية الأرثوزكسية في مختلف الكنائس بكل المحافظات ويشارك فيه ملايين المتسابقين.