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الجمعة 10 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الجمعة، 10 ديسمبر 2021، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة عند أخر سعر امس الخميس .

وسجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.
وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري بداية تعاملات اليوم الجمعة.

15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء ، 15.75 جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة وصل سعر الدولار الا مريكي اليوم 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وفي  البنك التجارى الدولى "cib"سجل سعر الدولار  15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

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