"شهد ضد والده".. شاب يشعل النيران فى محل ملابس انتقاما من صاحبه بدار السلام

الجمعة 10/ديسمبر/2021 - 11:49 ص

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب لقيامه بإضرام النيران بمحل ملابس ملك آخر بدار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريـق داخـل محـل ملابس كائن بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ ، نتج عن ذلك إحتراق محتويات المحل بالكامل "دون إصابات" وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لقيام شريك مالك المحل ، بالشهادة فى خلافات حول الميراث لصالح عمه ضد والده فخطط للإنتقام منه فقام بإحضار كمية من سائل البنزين وتوجه بها لمحل المجنى عليه وقام بسكب البنزين أسفل باب المحل وإضرام النيران به مما أدى لإحتراق محتويات المحل بالكامل ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.