روسيا تزيح سويسرا من قمة «الشيكولاتة»

الجمعة 10/ديسمبر/2021 - 12:10 ص

طالما اشتهرت سويسرا بأنها الدولة الأفضل فى صناعة الشيكولاتة وضمن أكبر ١٠ دول تصديرًا للشيكولاتة فى العالم، إلا أن العام الحالى شهد تفوقًا روسيًا على سويسرا فى ترتيب الدول المصدرة للشيكولاتة، وفى ٢٠٢١ روسيا احتلت المرتبة العاشرة فى قائمة أكبر مصدرى الشوكولاتة فى العالم فى التصنيف الذى يقوم على أساس ترتيب الدول من حيث عائدات صادرات الشوكولاتة، بناء على ITC Trademap، مركز لتنمية الصادرات تابع للأمم المتحدة، وUN Comtrade، ورابطة شركات صناعة الحلويات «أسكوند».

وقالت «أسكوند» إن روسيا صدرت منتجات الشوكولاتة فى الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بقيمة ٨٣٨ مليون دولار، فيما بلغت صادرات سويسرا ٨١٩ مليون دولار فى نفس الفترة.

وفى العام ٢٠٢٠، جاءت روسيا فى المرتبة الـ١١ فى التصنيف، حيث صدرت منتجات شوكولاتة بقيمة ٧٢٩.٢ مليون دولار، فيما احتلت سويسرا المرتبة الـ١٠ بصادرات بلغت ٧٥٣ مليون دولار.

وتعتبر دول مثل أوزبكستان وبيلاروس وأذربيجان والصين من أكبر المستوردين للشوكولاتة الروسية. وخلال السنوات الخمس الماضية تضاعفت إمدادات الشوكولاتة الروسية وتجاوزت فى ٢٠٢٠ حاجز الـ٣٠٠ ألف طن.

كذلك لفت التقرير إلى أن صادرات الشوكولاتة من روسيا إلى الصين نمت بنحو ٩ مرات على مدى السنوات الخمس الأخيرة. حيث تعد روسيا الآن المورد الرئيسى للشوكولاتة إلى الصين.