«البوتوكس» يحرم 40 جملًا من المشاركة فى مهرجان الإبل بالسعودية

الجمعة 10/ديسمبر/2021 - 12:19 ص

أعلنت السلطات السعودية استبعاد أكثر من ٤٠ جملًا من المشاركة فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فى نسخته السادسة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه تم استبعاد كل الإبل التى تعرضت لأى «شكل من أشكال العبث»، حيث يقوم بعض الملاك «بتحسين المنظر العام» للإبل «بغية الحصول على الجائزة».

واكتشفت السلطات هذا العام أن عشرات المربين قاموا بمد شفاه وأنوف الإبل، واستخدموا هرمونات لتقوية عضلات الحيوانات، وحقنوا رؤوس الإبل وشفاهها بالبوتوكس لتكبيرها، واستخدموا مواد حشو لتليين وجوهها، وفى عام ٢٠١٨، تم استبعاد ١٢ متسابقًا لأن أصحابهم استخدموا مادة البوتوكس على جمالهم.

يذكر أن الرياض تحتضن فى ديسمبر الجارى أكبر مهرجان من نوعه فى العالم والمتخصص فى الإبل وعلامات جمالها، والذى سيستمر لأكثر من أربعين يومًا، ويأتى الهدف من المهرجان إلى الحفاظ على دور الجمل فى التقاليد والتراث فى المملكة. تربية الجمال هى صناعة تقدر بملايين الدولارات وتقام أحداث مماثلة فى جميع أنحاء المنطقة.