ورشة عمل عن الإخراج التليفزيوني بالأكاديمية العربية للنقل البحري

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 07:18 م

عقد برنامج Media Club اليوم الخميس، ورشة «للإخراج التليفزيوني» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وحاضر في الورشة إيهاب أبو زيد رئيس قناة النهار.

ناقشت الورشة التي عقدت مع طلاب Media Club كيفية إخراج برنامج تليفزيوني ومواصفات البرنامج الناجح والأشكال الحديثة لبرامج المنوعات والسهرات التليفزيونية.

وعلي هامش الورشة أكدت الدكتورة سالي جاد رئيس قسم الإعلام أن الهدف من الـ Media Club إعداد طالب يمتلك مواهب إعلامية مميزة، تتفق مع المعايير الدولية، وتحترم أخلاقيات العمل الإعلامي وقواعده وستكون بمثابة إخراج المواهب الإعلامية المنطفئة عند الطلاب.

وأشارت جاد إلى أن الـ Media Club سيوفر ورش اعلامية لتنمية المهارات لدي الطلبة واكتشاف الموهوبين منهم واعداد زيارات ميدانية الي الموسسات الصحفية والإعلامية وذلك بعقد ورش متعددة ومتنوعة في الإعلام.