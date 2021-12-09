وفد منتخب مصر يزور مقار بعثات كأس العالم 2022

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 12:29 م

تفقد وفد من اتحاد الكرة المصري والمنتخب، يتكون من وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري، أماكن إقامة البعثات المشاركة في نهائيات كأس العالم، لاختيار مقر للبعثة المصرية، إذا قدر لها صعود المنتخب الوطنى إلى النهائيات، وذلك حسب الترتيبات الموضوعة لذلك أمام جميع الفرق المشاركة في المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

ووضعت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 موعدًا نهائيًا لاختيار مقار الإقامة بالبطولة قبل انتهاء التصفيات.

وصعد منتخب مصر إلى المباراة الفاصلة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويترقب القرعة التي تقام في نهاية يناير المقبل لتحديد طرف المباراة الثانية.

وتقام المباراة الفاصلة فى شهر مارس المقبل لتحديد الفريق المتأهل لكأس العالم بالدوحة.

ويتواجد المنتخب الوطني حاليا فى قطر للمشاركة فى بطولة كأس العرب ويلتقى مع نظيره الأردن السبت المقبل فى ربع نهائى البطولة.