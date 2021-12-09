الإسماعيلي يجدد عقد عماد حمدي حتى ٢٠٢٥

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 12:22 م

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى بصفة رسمية في تمديد عقد عماد حمدي ارتكاز الفريق حتي نهاية موسم ٢٠٢٥، وذلك فى إطار حفاظه على الهيكل الأساسى للفريق بجانب رغبة الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون.

كما أوصت اللجنة الفنية برئاسة حماده المصرى وتضم في عضويتها كلا من محمود حسن وأشرف خضر لتمديد تعاقد اللاعب المميز بإعتباره أحد أفضل العناصر في مركزه بجانب خبراته الكبيرة مع الفريق.

ويرغب مجلس إدارة النادى فى فرض سيطرة من الإستقرار الفنى داخل الفريق بعدم التفريط في العناصر الأساسية سعيا وراء عودة الدراويش إلى مكانته الطبيعية.

من جانبه فقد رحب اللاعب بالإستمرار ضمن قلعة الدراويش الذى شهد على تألقه فى الملاعب بجانب حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومى على تلبية كافة مطالبات اللاعب.