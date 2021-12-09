بعد قليل.. الجنايات تصدر حكمها في قضية سفاح الإسماعيلية

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 09:22 ص

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشارين ولاء مجدي الطاهر، وياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، بسكرتارية هيثم عمران، اليوم الخميس، الجلسة الأخيرة في قضية محاكمة سفاح الإسماعيلية «عبد الرحمن دبور»، الذي قتل عاملًا بطريقة بشعة في وضح النهار بمنتصف شارع الثلاثيني، وفصل رأسه عن جسده، وحمل الرأس بيده وسار متجولًا بها بين المارة.

ومن المقرر أن تكون جلسة اليوم هي الأخيرة في محاكمة جريمة الإسماعيلية، وينتظر أهالي المجني عليه، النطق بالحكم في القضية بعد تأجيلها مرتين خلال الأسبوع الجاري.