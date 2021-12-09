سجلت الجزائر 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثماني وفيات، خلال الساعات الـ24 ساعة.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 212047، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6122.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 188 إصابة جديدة
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سجلت الجزائر 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثماني وفيات، خلال الساعات الـ24 ساعة.
سجلت الجزائر 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثماني وفيات، خلال الساعات الـ24 ساعة.