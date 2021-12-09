كورونا في الجزائر.. تسجيل 188 إصابة جديدة

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 01:56 ص

سجلت الجزائر 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثماني وفيات، خلال الساعات الـ24 ساعة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 212047، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6122.