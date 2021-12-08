«نوفارتس» تمنح بارقة أمل جديدة لمريضات «سرطان الثدي الهرموني المتقدم» في مصر

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 09:12 م

أعلنت «نوفارتس فارما» ش.م.م «نوفارتس مصر»، عن النتائج النهائية لبيانات تحسن معدل البقاء على قيد الحياة للمرحلة الثالثة من دراسة «MONALEESA-٢»، لتقييم استخدام عقار «ريبوسيكليب» مع «ليتروزول» لعلاج مريضات «سرطان الثدى الهرمونى المتقدم» في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث واللاتى لم يسبق لهن الحصول على علاج شامل لـ«سرطان الثدي المتقدم».

قال الدكتور علاء قنديل، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة الإسكندرية: «يُعد سرطان الثدى أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين السيدات في مصر، حيث يصيب نحو ٣٤٪ منهن، مع تشخيص إصابة ١٥-٢٠٪ من هذه الحالات بسرطان الثدي المتقدم. ويمكن تعريف سرطان الثدي المتقدم أو سرطان المرحلة الرابعة بأنه انتشار المرض في أماكن أخرى من الجسم، مثل الرئتين، أو الكبد، أو العظام، أو المخ».

وصرح الدكتور شريف أمين، مدير عام قطاع الأورام بشركة «نوفارتس فارما» فى «مصر-تونس- المغرب»، بأنّ هذه الدراسة تأتى في إطار التزام شركة نوفارتس تجاه مرضاها حيث إن هذه الأبحاث تسعى لتطوير عقار «ريبوسيكليب»، لدعم مريضات سرطان الثدى، بهدف تحقيق التوازن فى الاهتمام بكل فئات المرضى العمرية.

وأضاف أن زيادة معدل البقاء على قيد الحياة وتحسين جودة حياة مريضة السرطان يمثل أحد أهم أولويات «نوفارتس»، حيث تتلخص رؤيتنا فى صياغة عالم جديد يصبح فيه «سرطان الثدى المتقدم» مرضًا يمكن السيطرة عليه، وهو ما يواصل برنامج «MONALEESA»، القيام به للوصول لعلاج شامل لـ«سرطان الثدي المتقدم» والتغلب على كل العقبات التي تقف في طريق إدراك تلك الغاية.

وتابع: «لقد أظهر عقار (ريبوسيكليب) مزايا علاجية فريدة تمنح أملًا في حياة أطول لمريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم، وتمثل نتائج هذه الدراسة السريرية التى نشاركها معكم اليوم أملًا واعدًا وغير مسبوق للمريضات خاصة بعد أن أصبح (ريبوسيكليب) أول علاج يحقق زيادة ملحوظة فى معدل البقاء على قيد الحياة لأكثر من خمس سنوات عند استخدامه مع علاج هورموني».

وتابع الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة: «يشير التحليل النهائي لبيانات دراسة (MONALEESA-٢) لتقييم استخدام عقار (ريبوسيكليب) مع (ليتروزول) كخط علاجى أول لسرطان الثدي المتقدم، إلى أن مريضات سرطان الثدي الهرموني المتقدم اللاتي تلقينّ العقارين معًا في إطار هذه الدراسة لديهن فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة بنسبة تصل إلى ٥٠٪ بعد خمس سنوات، وهو ما يمثل بارقة أمل حقيقية للمريضات، خاصة بعد أن تمكن ريبوسيكليب من تحقيق أعلى معدل للبقاء على قيد الحياة تم تسجيله في دراسة سريرية لسرطان الثدي المتقدم (HR+/HER٢-) حتى الآن».

