اليوم.. "الكوليسترول وتصلب الشرايين" بجمعية القلب المصرية تطلق مؤتمرها السنوي

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 02:21 م

تعقد شعبة الكوليسترول وتصلب الشرايين بجمعية القلب المصرية مؤتمرها السنوي في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الجاري.

وصرح الدكتور هشام صلاح الدين، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب قصرالعينى ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر سيناقش عدد من الموضوعات التى تتعلق بالوسائل الحديثة في علاج منع حدوث تصلب الشرايين، كما يتطرق لأحدث التقنيات فى علاج أمراض القلب.

ويتميز مؤتمر هذا العام بأنه لأول مرة سيعقد فى مدينتين: القاهرة 8 ديسمبر وأسوان 9 - 11 ديسمبر، وذلك للسماح بمشاركة عدد أكبر من الأطباء، كما أن المؤتمر سيكون منقول عبر الشبكة العنكبوتية بتقنية الوبينار.

وسوف تتم مناقشة أحدث الأبحاث العلمية في العالم، كما تم إضافة ثلاث ورش عمل مهمة تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك الانعاش القلبى الرؤى، وورشة عمل مخصصة عن قيم الدهنيات والقواعد المعملية لاختبارها، وآخر يناقش أهمية الفعالية من حيث التكلفة.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من أكبر أساتذة القلب فى مصر، كما يشارك عدد من الخبراء الأجانب من العديد من الدول الأوروبية وأمريكا الجنوبية.

ويتميز مؤتمر هذا العام باشتراك عدد من شباب الأطباء والباحثين فى المناقشات والجلسات العلمية بهدف الوصول إلى توصيات تصب فى مصلحة المريض المصرى، ويعتبر المؤتمر فرصة هامة لتداول الخبرات العلمية بين أساتذة القلب من مختلف الجامعات والمراكز الطبية.