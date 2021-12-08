رئيس صندوق مصر السيادي: تطوير مجمع التحرير سيستغرق عامين

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 10:12 ص

علق الدكتور أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على توقيع اتفاقية إعادة تأهيل وتطوير مجمع التحرير مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيله، مشيرًا إلى أن شركة الاستشارات العالمية ، لم تحصل على أي انحياز، وقدموا كل الدراسات، وحصلنا على مقترحات كثيرة، وخاصة أن المبنى يقع على مساحة 55 ألف متر مربع.

وقال "سليمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن الجدول الزمني لإعادة تأهيل وتطوير مجمع التحرير في حدود عامين، ونتمنى أن يتم افتتاح المجمع مرة واحد بكامل الجاهزية والتشغيل.

وأضاف: "لو نظرت من فوق المبنى، مفيش منظر يؤذي العين وكل هذه عناصر مهمة جدًا بالنسبة لنا، وبعد تلك الدراسة اقترحنا الأمر على المطورين والمستثمرين، ودا نوع معين مش منتشر في مصر".

وتابع: " فيما يتعلق بمجمع التحرير، جاء اختيارنا أن يكون شكل المشاركة كحق انتفاع، ولكن في المباني الأخرى قد يكون إيجار أو كحصة عينية في عمليات الإنشاء، وبالتالي لدينا المرونة في شكل الشراكة"، مؤكدًا أن هناك تطلعات كبيرة لتطوير مجمع التحرير، والتحالف أكد أنه مستعد لتقديم أفضل ما لديه.