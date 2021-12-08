كورونا في الجزائر.. تسجيل 197 إصابة جديدة

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 06:26 ص

سجلت الجزائر 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وثلاث وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 211859 ، والوفيات 6114.