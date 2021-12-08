تنويه هام للمسافرين على رحلات مصر للطيران إلى أمريكا

الأربعاء 08/ديسمبر/2021 - 12:18 ص

في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر على جميع المسافرين على رحلات مصرللطيران المتجهة من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن الذين تتراوح أعمارهم من سن عامين فما فوق ضرورة تقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط أو تقديم وثائق معتمدة تفيد التعافي من فيروس كورونا في غضون ٩٠ يوما من تاريخ السفر ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران على ١٧١٧ من أي موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحي.