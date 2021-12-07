بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 07:39 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر في منافسات بطولة كأس العرب 2021 ويحتل المنتخبين المصري والجزائري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط لكل منهما وكذلك لكل منهما أهداف بالتساوي حتى في عدد الإنذارات وهو ما يجعل نتيجة مباراة اليوم المحدد لترتيب المركزين الأول والثاني في المجموعة.

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الجزائر في بطولة كأس العرب

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويسعى كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لاقتناص الفوز في مباراة اليوم ضد الجزائر لمواصلة مشوار الانتصارات والنتائج الإيجابية التي يحققها منذ تولي مهمة القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة، بينما يسعى منتخب الجزائر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة التاريخية حيث يحتل المركز الثاني في تاريخ الكرة العالمية للمنتخبات لمسيرة عدد المباريات بدون هزيمة

ويتكون تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم ضد الجزائر من الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وخط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أكرم توفيق

بينما في خط الوسط: أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي

ويقود الهجوم كل من: محمد شريف – مروان حمدي – حسين فيصل.

مشاهدة مباراة مصر ضد الجزائر في بطولة كأس العرب بقطر