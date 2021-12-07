تعرف على تشكيل المغرب والسعودية في كأس العرب

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 04:33 م

أعلن الفرنسي لوران بونادي، مدرب منتخب السعودية، والحسين عموته المدير الفني لمنتخب المغرب التشكيل الأساسي للمواجهة التي تجمع المنتخبين بعد قليل ضمن الجولة الثالثة بكأس العرب، المقامة في قطر.

ويحتاج الأخضر السعودي للفوز من للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى ربع النهائي، بينما تأهل أسود الاطلس من الجولة الثانية.

وجاءت تشكيل السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: زيد البواردي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - نايف الماس - سعود عبدالحميد- متعب الحربي- علي مجرشي.

خط الوسط: محمد القحطاني - تركي العمار - أيمن يحيى.

خط الهجوم: فراس البريكان - عبدالله الحمدان.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسه المرمى : عبد العالي المحمدي

خط الدفاع : محمد الناهيري - حمزة الموساوي - أشرف داري - سفيان البوفتيني

خط الوسط : محمد علي بامعمر - إدريس فتوحي - أيمن الحسوني - محمد فوزير

خط الهجوم : كريم البركاوي - سفيان راحيمي