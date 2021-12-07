وزير الرياضة يستعرض نتائج احتفالية "قادرون باختلاف" ويتابع تنفيذ تكليفات الرئيس

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 03:19 م

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة، مع مجموعة من المعنيين بتنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" التي أقيمت تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك لاستعراض أبرز نتائج الاحتفالية، ومتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس التي أعلنها خلال الاحتفالية.

قدم الوزير -في بداية اللقاء- الشكر والتقدير لكل القائمين على تنفيذ وتنظيم الاحتفالية وإخراجها في أفضل صورة وتنوع الفقرات التي تضمنتها، وتميز أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم الذين شاركوا في فقرات الاحتفالية.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإقامة احتفالية الأسبوع المقبل على مسرح الوزارة لتكريم جميع من ساهم في تنفيذ الاحتفالية بحضور مجموعة من ذوى القدرات والهمم والفنانين الذين حرصوا على المشاركة في احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الثالثة والتي شهدت نجاحاً كبيراً بفضل دعم ورعاية السيد الرئيس.

استعرض اللقاء مجهودات الوزارة بشأن توفير أجهزة جيم رياضية لذوى القدرات والهمم داخل مراكز الشباب، وتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية لهم على مستوى الجمهورية، بجانب توجه الوزارة لتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لعدد من الشباب ل تأهيلهم للتعامل مع ذوى القدرات والهمم، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال الاحتفالية.

وقرر الدكتور أشرف صبحي تشكيل لجنة عليا لقادرون باختلاف تتابع تنفيذ توصيات احتفالية "قادرون باختلاف 3"، وتطرح حزمةً من الأحداث والفعاليات المتنوعة لذوى القدرات والهمم، وتعمل على الإعداد من الآن للاحتفالية المقبلة والمقترح مشاركة ذوى القدرات والهمم من مختلف دول العالم بها، مشيراً إلي انعقاد اللجنة سيكون بشكل دورى لمتابعة تنفيذ المهام التي ستكون منوطة بها.

وفى هذا السياق، طالب الدكتور أشرف صبحي من المعنيين بالوزارة من الإدارات المركزية لـ "التنمية الرياضية، البرامج الثقافية والتطوعية، التخطيط والمتابعة" بالتنسيق والمتابعة مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية بشأن الأحداث والفعاليات المتعلقة بذوى القدرات والهمم لتنفيذها الفترة المقبلة، بجانب تكليفه للإدارة المركزية للأداء الرياضي بالعمل مع اتحاد الإعاقات الذهنية لانتشار برامج الاتحاد لذوى الهمم داخل الأندية الرياضية وتزويد قاعدة المشاركين من القادرين باختلاف.