جامعة هليوبوليس تعلن تفاصيل مشاركتها بمنتدى البحث العلمي

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 02:24 م

تشارك جامعة هليوبوليس ضمن فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يأتى فى نسخته الثانية بعنوان (رؤية المستقبل) وذلك في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 10 من نفس الشهر 2021 بمشاركة 13 الف مشارك وحضور رئيس الفيفا وأكثر من 100 متحدث.

يحضر الجلسة الافتتاحية ممثلا عن جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة كلا من حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء الجامعة و الدكتور محمد يسري هاشم رئيس جامعة هليوبوليس .

يقام االمنتدى في العاصمة الإدارية الجديدة. ويتناول عددًا من المحاور المختلفة والأنشطة التي ستُنفذ في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية، تتحدث جميعها فى إطار مستقبل العمل -إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل - احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا - التغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، التى فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وكذا جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة .

ويشارك فى المنتدى الذي يرأسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لفيف من المحاضرين وأكاديميي جامعات دولية ومحلية بالإضافة إلى مشاركة عدد من دول العالم الإسلامى.

كما يُنظم على هامش المنتدى معرض يضُم العديد من المُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من المُنظمات الدولية، وجهات التمويل، كما سيُحاضر في المنتدى خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، وكذلك العديد من الشخصيات العامة.

و تشارك به جامعة هليوبوليس بعرض مشاريع متنوعة لبرامج هندسة المياه، الطاقة المتجددة، الزراعة العضوية.

يذكر ان جامعة هليوبوليس من الجامعات الرائدة في مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث انها تمتلك العديد من المشاريع التي تسمح للطلاب بتطبيق الدراسات الخاصة بمجال هندسة الطاقة، وهندسة المياه، والميكاترونكس، والزراعة العضوية والحيوية بالواحات البحرية, ومزرعة سيكم بالشرقية والعديد من البرامج التي تلبي احتياجات الطلاب بخمس كليات هم الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، الزراعة الحيوية، الهندسة، ريادة الاعمال والاقتصاد، العلاج الطبيعي.