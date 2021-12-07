حفيظ دراجي: كأس العرب بدون نجوم حتى الآن والأهلي الأقوى عربيًا

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 12:08 م

أكد الجزائري حفيظ دراجي، المعلق بشبكة قنوات بي إن سبورتس، أن مواجهة اليوم بين المنتخب الجزائري ومنتخبنا الوطني، ستكون حماسية ويسيطر عليها المنافسة القوية بين إثنين من أقوى المنتخبات العربية حاليا.

وقال دراجي، خلال مداخلته ببرنامج «في التمانيات» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبد الوهاب «هوبا» على راديو انرجي: «اتوقع أن تكون مواجهة قوية بين الفريقين، رغم ضعف الحافز بسبب ضمان التأهل، لكن كلا الفريقين يبحث عن الصدارة والابتعاد عن المنتخب المغربي في الدوري المقبل».

وتابع دراجي: «البطولة ليس لها نجم بارز ختى الآن ولكن التألق للفريق أجمع وأتوقع أن تشهد المباريات المقبلة سخونة أكبر بسبب قوة المنافسة».

وعن الفريق الأقوى عربيًا حاليا، قال: «النادي الأهلي بلا أي منافس، لأنه الفريق الوحيد تقريبًا الذي يملك الاستمرارية سواء في الأداء أو حصد البطولات، ولا يتراجع نهائيا».

وأضاف: «الأهلي بالنسبة لجماهيرة هو الوطن، وهذا يكون دافعا دائما للاعبين لتقديم أفضل مستوى خلال البطولات الكبيرة».