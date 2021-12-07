غدا.. انطلاق المؤتمر الأول لتشجير مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 10:11 ص

ينعقد غدا الأربعاء، المؤتمر الدولي الأول الخاص بتشجير مسار العائلة المقدسة، الذي يأتي ضمن مبادرة "اتحضر بالأخضر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في المؤتمر البابا تواضروس الثاني، ونخبة من من العلماء وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لمناقشة تأثير التغير المناخي على الإقتصاد القومي ومدى أهمية تشجير مسار العائلة المقدسة.

سيناقش المؤتمر للمرة الأولى طرق النجاة والحد من التلوث والتغير المناخي وسبل حماية الإنسان والحيوان والتربة.

كما سيستعرض المؤتمر آليات تشجير مسار العائلة المقدسة والعمل علي تطوير ووذلك بالاشجار المصرية القديمة التي انقرضت منذ أيام السيدة مريم العذراء حتي يستفيد من منافعها البشر، والاستفادة من مشروع التشجير في الحفاظ على نسبة الأكسجين في الهواء، ما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة.