ads
الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 43 إصابة جديدة و26 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 43 حالة مؤكدة وتعافي 26 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 37 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549955 حالة كما بلغ عدد حالات التعافي 539082 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة فقط ، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية 8845 حالة.

كورونا السعودية إصابات ‏ وفيات