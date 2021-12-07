كورونا في السعودية.. تسجيل 43 إصابة جديدة و26 حالة شفاء

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 01:58 ص

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 43 حالة مؤكدة وتعافي 26 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 37 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549955 حالة كما بلغ عدد حالات التعافي 539082 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة فقط ، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية 8845 حالة.