كورونا في السودان.. تسجيل 99 إصابة جديدة

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 04:04 ص

سجل السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع ليصل إلى 43590 حالة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة إلى 35,491 متعافيا.