كورونا في الأردن.. تسجيل 5811 إصابة جديدة

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 04:13 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 981767 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 907386 حالة شفاء بعد تسجيل 4549 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات اوفاة إلى 11787 حالة.