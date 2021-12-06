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الإثنين 06 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

عبدالرحيم علي يعزي الزميل محمد الدوي في وفاة عمه

الدكتور عبدالرحيم
الدكتور عبدالرحيم علي
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تقدم الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية، داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة تحرير البوابة نيوز بخالص العزاء للزميل محمد الدوي، في وفاة عمه المغفور له بإذن الله، الأستاذ محمود محمد الدوي. 
ويتقدم عبدالرحيم علي وأسرة «البوابة نيوز» بخالص العزاء لأسرة المتوَفى، داعين المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وأن يرزق الفقيد الجنة.
 

الدكتور عبدالرحيم علي داليا عبدالرحيم على البوابة نيوز محمد الدوي