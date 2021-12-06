عبدالرحيم علي يعزي الزميل محمد الدوي في وفاة عمه

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 09:44 م

تقدم الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية، داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة تحرير البوابة نيوز بخالص العزاء للزميل محمد الدوي، في وفاة عمه المغفور له بإذن الله، الأستاذ محمود محمد الدوي.

ويتقدم عبدالرحيم علي وأسرة «البوابة نيوز» بخالص العزاء لأسرة المتوَفى، داعين المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وأن يرزق الفقيد الجنة.

