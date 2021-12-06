غدًا.. وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان يطلقان قافلة لدعم أهالي المضيق بنصر النوبة

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 08:48 م

تتفقد غداً الثلاثاء السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والقيادات التنفيذية والشعبية بأسوان القافلة الطبية الموسعة التى يتم تنظيمها في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة داخل قرية المضيق بمركز نصر النوبة.



تتضمن القافلة تقديم خدمات الكشف على الأهالي في 11 تخصص طبى هي الرمد والباطنة والاطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والاعصاب والمسالك وانف واذن والجراحة وكذلك سوف يتواجد فريق من اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء لإستخراج قرارات نفقة الدولة للأطراف والكراسى المتحركة وقرارات الغسيل الكلوي وعلاج الأمراض المزمنة فضلاً عن توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر إستحقاقاً بالقرية .

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها ونفذت قافلة إغاثية عاجلة استهدفت تقديم الدعم لأهالي القرى المتضررة من موجة السيول الأخيرة بأسوان برعاية وتنسيق كامل مع المحافظ اللواء أشرف عطية وبإشراف وزارة التضامن الإجتماعى.

وتضمنت تقديم الخدمات الطبية للكشف على امراض العيون لأهالي قرى الشلال وداخل عزبة الجبل واستفاد منها 410 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة بتوقيع الكشف على عيونهم كذلك تم صرف قطرات علاجية لعدد 175 من الأهالي وتشخيص احتياج 75 لعمليات جراحات عيون مختلفة تمهيدا لإجراءها قريبا وتشخيص احتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسلميها قريبا .

ونجحت مؤسسة صناع الخير وفى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتنسيق الكامل مع اللواء اشرف عطية محافظ اسوان فى البدء فى اعادة اعمار المنازل المتهالكة بقرى المنصورية مركز دراو بالتعاون مع بنك القاهرة ومتباعة مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر (مراكب الصيد ) التى سلمتها لعدد 11 اسرة من الاسر غير القادرة بالقرية ايضا ومواصلة العمل فى انشاء ثلاجة حفظ كبيرة للأهالي المستفيدين من مراكب الصيد لحفظ ما يصطادونه من اسماك لسهولة تسويقها بعد ذلك

كما أنتهت صناع الخير من إعادة إعمار قرية الشهامة مركز ادفو كما نجحت فى تنظيم قافلة مساعدات موسعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وضمن مبادرة حماية 2 لدعم المناطق الحدودية وشملت توزيع مواد غذائية وتنظيم قوافل طبية وتوزيع مواد وقاية من الاصابة بفيروس كورونا كما نظمت المؤسسة ومن خلال مبادرة عنيك فى عنينا 32 قافلة طبية موسعة للكشف على امراض العيون استفاد منها اكثر من 26 الف مواطن من سكان قرى اسوان الأكثر آحتياجاً.