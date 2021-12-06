غدًا.. الشيشان تُنظم أول مؤتمر علمي عملي لمواجهة التطرف والإرهاب

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 07:21 م

تبدأ غدا الثلاثاء في العاصمة الشيشانية "جروزني" فعاليات المؤتمر العلمي والعملي الدولي " الشرق و الغرب مناهج عملية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف)، برئاسة بايخانوف إسماعيل باوتدينوفيتش رئيس الجامعة الشيشانية.

وأعلنت إدارة المؤتمر أنه سيعقد مراعيًا الوضع الوبائي العالمي بنظام مُختلط يسمح للمشاركين بالتلاقي المباشر وعبر الإنترنت في الجلسة الافتتاحية العامة وكذلك في جلسات أقسام المؤتمر المُختلفة.

يُشارك في مؤتمر "جروزني لمكافحة التطرف والإرهاب" رؤساء كبريات الجامعات في الإقليم "جامعة موسكو الحكومية الإقليمية - جامعة ولاية الشيشان -جامعة ولاية غروزني التقنية للنفط)، بالإضافة إلى عشرات الأكاديميين والباحثين وخبراء دراسات التطرف والإرهاب في العالم.

ويُشارك من مصر عبد الجليل الشرنوبي الكاتب الصحفي والخبير المتخصص في شئون الإرهاب والتطرف، حيث يُقدم بحثًا بعنوان (صناعة الحواضن الشعبية للتطرف والإرهاب : الشباب والنساء والأطفال أهدافٌ أساسية - الإخوان في آسيا الوسطى نموذجًا موثقًا بخطة التنظيم الدولي 2008 : 2021)، ومن المقرر أن يُلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.