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الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

غدًا.. اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للإعلام لمناقشة عدد من القضايا

كرم جبر رئيس المجلس
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا طارئًا صباح غدٍ الثلاثاء.

يناقش المجلس في اجتماعه المقرر القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية في ضوء رصد أجهزة المجلس التناول الإعلامي للقضايا المرتبطة بالأطفال، ومعالجة وسائل الإعلام لها، في ضوء أكواد السلوك الإعلامي للتعامل مع الأطفال، التي ناقشها المجلس وفقًا للدستور والقوانين المصرية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفل "اليونيسف".

يناقش المجلس أيضًا ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضايا الفنية والرياضية.

وأكدت هيئة المكتب اعتزامها طرح مدى التزام وسائل الإعلام بالأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف ذات الصلة وتحديد المخالفات التي حدثت، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

المجلس الأعلي للإعلام اجتماع المجلس الأعلى للإعلام