رسميا.. السعودية تفتح السيستم الإلكتروني للعمرة أمام الشركات المصرية

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 06:34 م

أكد علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، ان السيستم الإلكتروني السعودي للحج والعمرة فتح الشاشة الخاصة بمصر لأول مرة منذ عامين، وبذلك يكون جاهزا من الآن لاستقبال طلبات الشركات المصرية بتعاقدات العمرة رسميا.

وقال الغمري في تصريحات خاصة، أن قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء قيود الطيران مع مصر في ١ ديسمبر الجاري كان بداية وبشرة خير لعودة موسم العمرة الذي ينتظره الملايين في مصر سواء من المواطنين أو شركات السياحة والعاملين بها الذين تعرضوا لظروف اقتصادية بالغة القسوة بسبب تفشي جائحة كورونا وتوقف العمل.

وطالب الغمري، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بسرعة اعتماد ضوابط العمرة المصرية بناءا على الضوابط الساري العمل بها في المملكة، وذلك حتى يتسنى للشركات المصرية اللحاق بموسم شهر رجب في يناير المقبل، مشيرا إلى انه أمام الشركات العديد من الإجراءات لتقوم بها قبل بدء الرحلات.

وشدد على أهمية اتباع التعليمات السعودية فيما يخص تلقي جرعتي لقاح معتمد بالمملكة لتجنب الحجر الصحي، أو تلقي لقاح غير معتمد والخضوع لحجر مدته ٣ أيام، بحسب ما أعلنت عنه المملكة قبل أيام.