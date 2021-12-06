شاهد.. لحظة مداهمة قوات الأمن لأوكار تجار المخدرات في الإسماعيلية والشرقية

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 06:24 م

نشرت وزارة الداخلية منذ قليل فيلما تسجيليا مصورا عبر حسابها الرسمي بموقع يوتيوب يظهر لحظة مداهمة الاجهزة الامنية لأوكار تجار المخدرات ومزارع للبانجو المخدر في الإسماعيلية وكذا ضبط مصنع سري لإنتاج مخدر الكبتاجون .

في ذات السياق واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الشرقية)، تخصصوا فى تصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاجون المخدر وقيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج العقار المذكور وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين، وكذا الترويج لتجارتهم غير المشروعة متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزًا للتصنيع، حيث يقوم أحدهم بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع، وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاجون، بينما يقوم آخر بمعاونته فى عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات، بينما يقوم الأخير بعقد صفقات مع عملائهم والتصدير لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل حال وجودهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وعُثر بحوزتهم على (عدد 505 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من عجينة أقراص الكبتاجون وزنت 800 كيلو جرام معدة للكبس تقدر حال إنتاجها بعدد ( 2،400،000 )، اثنان مليون وأربعمائة ألف قرص – عدد كبير من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية وأكياس ومستلزمات للتعبئة - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع)، وكذا ضبط (مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 110.000.000، مائة وعشرة ملايين جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.