محافظ أسوان: إنهاء 10 مشروعات لصندوق "تحيا مصر"

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 05:35 م

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنهاء 10 مشروعات ، وجارى نهو 4 مشروعات من إجمالي 14 مشروع لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مختلف القطاعات الخدمية والنبية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه بالرغم من التحديات العديدة ومنها تداعيات جائحة كورونا ، إلا أنه تم إنهاء الـ 10 مشروعات بنسبة 100 % ، لافتاً إلى أنه سيتم إفتتاح هذه المشروعات خلال الفترة القادمة منها مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة ، ومشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة ، وكذا مشروعى توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن توصيل المرافق الداخلية واللاندسكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو ، علاوة على تطوير وإستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة.

وأضاف أشرف عطية بأنه تم الإنتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ 3 مشروعات أخرى وهى عدد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة ، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال ، وكذا إستكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة.

وأوضح أن هناك 4 مشروعات جارى العمل فيها بنسب تتراوح ما بين 82 % إلى 99 % توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، بجانب إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بطاقة 40 ماكينة غسيل كلوى ، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة ، فضلاً عن تنفيذ شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بـ 9 قرى أخرى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المشروعات التى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين .