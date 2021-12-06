أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021

استقرت أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 فى السوق المحلى المصرى، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
بنك مصر: نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
المصرف المتحد: نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الاهلي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي : نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
أبو ظبي الاول : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك كريدي اجريكول: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك قناة السويس: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك المشرق: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك البركة الاسلامي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك سايب: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
البنك العربي الأفريقي : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
البنك المصري الخليجي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
مصر ايران للتنمية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الأهلي المتحد : نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.
بنك ابوظبي التجاري: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك بلوم مصر : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك عودة : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الكويت الوطني: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك عودة: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الامارات دبى الوطني: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
التعمير والإسكان: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
المصرى لتنمية الصادرات: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
الأهلي الكويتى: 15.68جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الاسلامى: 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.