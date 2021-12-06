ads
الإثنين 06 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 فى السوق المحلى المصرى، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي: 

البنك الأهلي المصري: نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

بنك مصر: نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

المصرف المتحد: نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

البنك التجاري الدولي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك قطر الوطني الاهلي: نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك الإسكندرية: نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

أبو ظبي الاول : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي اجريكول:  نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الاسلامي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك العربي الأفريقي : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك المصري الخليجي: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر ايران للتنمية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد : نحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك ابوظبي التجاري: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة : نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة: نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الامارات دبى الوطني: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

التعمير والإسكان: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

المصرى لتنمية الصادرات: 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الأهلي الكويتى: 15.68جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع. 

مصرف أبوظبي الاسلامى: 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكى , أعلي سعر للدولار , سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار الدولار