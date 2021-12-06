ads
الإثنين 06 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نموذجان لشابين عن كيف تصبح مليونيرًا من الصفر

الشابان محمد منصور
الشابان محمد منصور ووجيه السخاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في ظل التطور الكبير الذي تشهده مصر خلال الآونة الأخيرة من تطوير البنية التحتية وارتفاع معدل الاستثمار والمشاركة في عدة مؤتمرات اقتصادية محلية وعالمية لتؤكد مصرنا الغالية أهمية تواجد التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، في الكثير من المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يخرج لنا من ضمن هذه النجاحات، نموذجان هما الأفضل على الإطلاق من حيث التطوير والأمل والنجاح وتحقيق الذات في ظل الصعوبات من المعيشة والحياة الاجتماعية.

وكثيرًا منا ما يتحدث الناس عن نجاح الآخرين دون النظر إلى الخطوات الصغيرة والعقبات الكبيرة التي تواجه هؤلاء الناجحين، والتي تؤثر في شخصياتهم وأفكارهم والتي تحولهم فيما بعض إلى ملهمين لمن حولهم من الساعيين للنجاح، وهذا ما حدث مع الصديقين محمد منصور ووجيه السخاوي اللذين بدآ حياتهما في مجالي "الحلاقة والبقالة".

"محمد منصور" الذي بدأ طريقه في مجال الحلاقة، و"وجيه السخاوي" الذي بدأ في مجال البقالة؛ برغم بقائهما لسنوات في هذين المجالين حتى اعتقد من حولهما أن هذين الشابين ما هما إلا شخصين سيعيشان حياتهما كالآخرين، لكن الطموح لا يختار أصحابه بل العكس، أصر محمد منصور ووجيه السخاوي على تحقيق النجاح، وعندما تتولد الرغبة في النجاح يتولد الطموح ويذهب العقل بصاحبه إلى دائرة الأفكار التي تتمركز حول هدف واحد وهو النجاح.

للنجاح دائماً ضريبة والضريبة هُنا قيام من حولهما بالتقليل من شأن طموحهما، ففي ظل انعدام الفرص والظروف الصعبة التي واجهتهما، إلا أنهما اتخذا من الإرادة سبيلاً، فظلا يبحثان عن الوسائل التي تمكنهما من تغيير أوضاعهما المالية، فبدآ في مجال البيع المباشر منذ 5 سنوات رغم قلة الخبرة ونقص الإمكانيات، لكن كما تقول الحكمة الصينية القديمة (حدد هدفك يتحدد مصيرك)، فظلا يتعلمان ويطوران من أنفسهما حتى وصلا ليكونا سبباً في تعليم وتطوير وتحسين معيشة المئات من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل تليق بهم.

التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ارتفاع معدل الاستثمار تطوير البنية التحتية