كورونا في الأردن.. تسجيل 4555 إصابة جديدة

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 03:00 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 975956 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 903088 حالة شفاء بعد تسجيل 4324 حالة إضافية، كما سجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11761 حالة.